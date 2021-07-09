Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ezeli rakiplerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Bu gelişmenin ardından Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçti. İşte flaş transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

TEMASLARA HIZ VERİLDİ

Bu veda mesajı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'la ipleri koparan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede. Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecek.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

PEREIRA RAPOR VERECEK

Fenerbahçe cephesi ise şu an beklemede... Sol açık transferi isteyen teknik direktör Pereira'nın Onyekuru konusunda vereceği raporun ardından gerekli adımlar atılacak.

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