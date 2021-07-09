Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru bombası patlıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (BJK FB spor haberi)

Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.

TEMASLARA HIZ VERİLDİ Bu veda mesajı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'la ipleri koparan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.