Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Forvet ve orta saha takviyelerinin yanı sıra stoper konusunda da arayışta olan Beşiktaş için İtalyan medyasından yeni bir iddia geldi.

Çizme basını, Sampdoria forması giyen Omar Colley için siyah-beyazlı takımın devrede olduğunu ileri sürüp, "Türkler, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Colley'in kiralanması konusunda pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.