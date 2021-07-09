Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim, stoper arayışlarını sürdürüyor. İtalyan basını, Sampdoria’nın savunma oyuncusu Omar Colley'i Beşiktaş’a yazdı. 28 yaşındaki oyuncu için kiralama görüşmeleri yapıldığı vurgulandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Forvet ve orta saha takviyelerinin yanı sıra stoper konusunda da arayışta olan Beşiktaş için İtalyan medyasından yeni bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Çizme basını, Sampdoria forması giyen Omar Colley için siyah-beyazlı takımın devrede olduğunu ileri sürüp, "Türkler, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Colley'in kiralanması konusunda pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Hatta transfer hamlesi için rakam da telaffuz edildi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla 700 bin euro kiralama bedeli ve oyuncunun maaş ödemesinin yarısını teklif ettiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Görüşmelerin olumlu seyrettiği, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğinin altı çizildi. Öte yandan 28 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakabileceği yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Gambiyalı futbolcu geçen sezon Sampdoria'da 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

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Daha önce İsveç takımı Djurgardens ve Belçika ekibi Genk takımlarında da forma giyen Colley, kulüp kariyerinde çıktığı 304 maçta 19 gol ve 2 asist üretti. Oyuncu hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

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