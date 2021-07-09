Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper atağı! Omar Colley... (BJK spor haberi)

Forvet ve orta saha takviyelerinin yanı sıra stoper konusunda da arayışta olan Beşiktaş için İtalyan medyasından yeni bir iddia geldi.
Forvet ve orta saha takviyelerinin yanı sıra stoper konusunda da arayışta olan Beşiktaş için İtalyan medyasından yeni bir iddia geldi.
Çizme basını, Sampdoria forması giyen Omar Colley için siyah-beyazlı takımın devrede olduğunu ileri sürüp, "Türkler, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Colley'in kiralanması konusunda pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.
Hatta transfer hamlesi için rakam da telaffuz edildi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla 700 bin euro kiralama bedeli ve oyuncunun maaş ödemesinin yarısını teklif ettiği kaydedildi.
Görüşmelerin olumlu seyrettiği, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğinin altı çizildi. Öte yandan 28 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakabileceği yorumu yapıldı.
Gambiyalı futbolcu geçen sezon Sampdoria'da 29'u ilk 11'de olmak üzere 30 karşılaşmada forma giyip 2 gol kaydetti.
19
Daha önce İsveç takımı Djurgardens ve Belçika ekibi Genk takımlarında da forma giyen Colley, kulüp kariyerinde çıktığı 304 maçta 19 gol ve 2 asist üretti. Oyuncu hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.