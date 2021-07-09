Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yönetim transferi ince eleyip sık dokuyor. Mali problemler nedeniyle harcama konusunda dikkatle hareket eden siyah-beyazlılar, golcüsü Cyle Larin için yeni bir strateji belirledi. İşte Beşiktaş'ın Larin'i satmak istediği rakam ve yerine gelebilecek o isim... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 10:42
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Beşiktaş yönetimi, Cyle Larin işine en az yeni transfer kadar önem veriyor. Yönetim bu oyuncunun gitmesi ya da kalması halinde, her türlü istediği amaca ulaşmış olacak. Kalması halinde zaten takımın mevcut hücum gücünü korumuş olacak olan Beşiktaş yönetimi, Kanadalı oyuncunun satılması için uygun zamanı bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Milliyet'in haberine göre şu an bazı uluslararası turnuvaların devam etmesi nedeniyle, transferde yaprak kıpırdamadığını düşünen yönetim, bu turnuvaların bitmesinden sonra Larin meselesine daha dikkatle eğilecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Transferde limit sorunu yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek UEFA gelirlerinin kasaya girmesinde bile bu sıkıntıyı yaşayacak olan yönetim bu nedenle Larin için doğru zamanı bekliyor. Şu an istese 10 milyon euro'ya Larin'i gönderecek olan Beşiktaş yönetiminin bu paranın ağustos ayında daha da artacağını düşünerek, acele etmediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Ağustos ayında Larin'in 15 milyon gibi bir rakama satmayı planlayan yönetim, böylece yeni sezonda hem transferde hem de oyuncu maaşlarını ödeme konusunda rahatlayacak. Yönetim, Larin'in gitmesi halinde ise PSV'de oynayan Bruma'yı liste başına alacak.

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