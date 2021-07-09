Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yönetimi Cyle Larin için yeni strateji yaptı! Bruma...

Beşiktaş yönetimi, Cyle Larin işine en az yeni transfer kadar önem veriyor. Yönetim bu oyuncunun gitmesi ya da kalması halinde, her türlü istediği amaca ulaşmış olacak. Kalması halinde zaten takımın mevcut hücum gücünü korumuş olacak olan Beşiktaş yönetimi, Kanadalı oyuncunun satılması için uygun zamanı bekliyor.

Milliyet'in haberine göre şu an bazı uluslararası turnuvaların devam etmesi nedeniyle, transferde yaprak kıpırdamadığını düşünen yönetim, bu turnuvaların bitmesinden sonra Larin meselesine daha dikkatle eğilecek.