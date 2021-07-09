Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman'a imza attırıyor! İşte ödenecek ücret

Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye çok yakın... Siyah-beyazlılar, son dönemde A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Kenan Karaman'la anlaşma sağlamayı başardı.
Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye çok yakın... Siyah-beyazlılar, son dönemde A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Kenan Karaman'la anlaşma sağlamayı başardı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya 2. Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan gurbetçi futbolcuyla uzun süredir ücret pazarlığı yapan siyah-beyazlılar, ilk etapta Türk Lirası üzerinden sözleşme teklif etti Kenan Karaman ise Türk Lirası'nı kabul edemeyeceğini belirtip, ücret anlaşmasının euro olarak yapılmasını istedi.
Siyah-beyazlı yöneticiler ellerinden gelen çabayı göstermelerine rağmen milli futbolcu geri adım atmadı. Dün yapılan görüşmelerde Beşiktaş yöneticileri, sözleşmenin euro üzerinden yapılmasını kabul edince anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlı kulüp, 1-2 gün içinde imza atması beklenen 27 yaşındaki forvete yılda 900 bin euro ödeyecek. Beşiktaş, Kenan'a 900 bin euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kenan Karaman'ı tercih etmesinde, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda oynayabilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi.