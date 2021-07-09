Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kenan Karaman'a imza attırıyor! İşte ödenecek ücret

Hürriyet'te yer alan habere göre Almanya 2. Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan gurbetçi futbolcuyla uzun süredir ücret pazarlığı yapan siyah-beyazlılar, ilk etapta Türk Lirası üzerinden sözleşme teklif etti Kenan Karaman ise Türk Lirası'nı kabul edemeyeceğini belirtip, ücret anlaşmasının euro olarak yapılmasını istedi.