Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

RACHID GHEZZAL Beşiktaş ile Ghezzal arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Kartal, Cezayirli yıldıza yıllık 2 milyon 250 bin euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Taraflar yeniden bir araya gelecek.