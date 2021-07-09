Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 16:06 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 16:11
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı. 1-2 gün içinde imza atması beklenen 27 yaşındaki forvete yılda 900 bin euro ödeyecek. Beşiktaş, Kenan'a 900 bin euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

BURAK KAPACAK

Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş ile Ghezzal arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Kartal, Cezayirli yıldıza yıllık 2 milyon 250 bin euro ve bonuslardan oluşan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Taraflar yeniden bir araya gelecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

HENRY ONYEKURU

Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasları hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

BRUMA

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma için girişimlerini sürdürüyor. PSV'den ayrılmak isteyen Bruma, Türkiye seçeneğini de değerlendirmek istiyor. Bruma'nın PSV ile 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

PABLO MARI

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman... | BJK haberleri

OMAR COLLEY

Stopere takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, Sampdoria forması giyen başarılı savunmacı Omar Colley ile ilgileniyor. İtalyan basınında çıkan habere göre, Beşiktaş Omar Colley'i kiralamak için çalışma içerisinde.

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