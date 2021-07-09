Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Omar Colley, Henry Onyekuru, Kenan Karaman...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KENAN KARAMAN
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı. 1-2 gün içinde imza atması beklenen 27 yaşındaki forvete yılda 900 bin euro ödeyecek. Beşiktaş, Kenan'a 900 bin euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek.
BURAK KAPACAK
Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.