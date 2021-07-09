Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfer haberi... Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'dan başkan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı geldi. Başkan Çebi ile görüşen Sergen Yalçın'ın "Bütün transferler bitmese bile en azından 2 forveti İspanya kampına yetiştirelim" dediği bildirildi. (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:52
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Kara Kartal sezon hazırlıklarını hafif tempoda sürdürürken Sergen Yalçın da bir an önce yeni transferlerin kampa katılmasını istiyor. Yalçın, başkan Çebi ve asbaşkan Kocadağ ile görüşüp temas kurulan oyuncular hakkında bilgi aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Yönetimden İspanya'da yapılması planlanan kamp öncesi en az 2 forvetin alınmasını isteyen tecrübeli teknik adamın, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede "Tüm transferlerin hemen yetişmesini isteyemem biliyorum. Ama en azından golcü takviyesini 2. dönem çalışmalarına kadar bitirebilirsek iyi olur. Alışma sürecinin uzun sürmesini istemiyorum" dediği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Bunun üzerine başkan Çebi'nin de "Göndermek istediğimiz oyuncuları halen elden çıkaramadık. Bu durum bizi yavaşlatıyor. Fakat elimizden geleni yapacağız" cevabını verdiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Görüşmede yer alan asbaşkan Emre Kocadağ"ın da "Hocam sen rahat ol. Ghezzal ve Rosier başta olmak üzere en kısa sürede yetiştireceğiz" sözü verdiği gelen haberler arasında.

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