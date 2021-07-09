Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye transfer mesajı! (BJK spor haberi)

Kara Kartal sezon hazırlıklarını hafif tempoda sürdürürken Sergen Yalçın da bir an önce yeni transferlerin kampa katılmasını istiyor. Yalçın, başkan Çebi ve asbaşkan Kocadağ ile görüşüp temas kurulan oyuncular hakkında bilgi aldı.

Yönetimden İspanya'da yapılması planlanan kamp öncesi en az 2 forvetin alınmasını isteyen tecrübeli teknik adamın, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede "Tüm transferlerin hemen yetişmesini isteyemem biliyorum. Ama en azından golcü takviyesini 2. dönem çalışmalarına kadar bitirebilirsek iyi olur. Alışma sürecinin uzun sürmesini istemiyorum" dediği belirtildi.