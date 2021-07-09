Ghezzal’le son Tango

Ve Beşiktaş'ta merakla beklenen Rachid Ghezzal'in durumu bugün kesinlik kazanacak. Cezayirli futbolcu konusunda dün hareketli saatler yaşandı. Beşiktaş yönetimi, saat 11.00 sıralarında oyuncunun menajeri Anouir Fazuli ile bir araya geldi. Gelen haberlere göre siyah-beyazlılar, yapılan görüşmede tecrübeli kanat oyuncusuna yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 3 senelik kontrat teklif etti. Toplantıdan olumlu ya da olumsuz çıkmazken menajer Fazuli 1 gün süre istedi.



'LEİCESTER 4'E EVET DER'



Taraflar bugün son kez bir araya gelecek ve Rachid Ghezzal büyük olasılıkla tekrar Beşiktaş ile anlaşma sağlayacak. Peki oyuncunun kulübü Leicester City ile anlaşma nasıl olacak? Yeni görüşmeden gelen bilgilere göre menajer Fazuli, Leicester City'nin 4 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifine evet diyeceğini siyah-beyazlılara iletti. Beşiktaş, Ghezzal ile anlaşma sağlarsa Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuda ezeli rakibine çalım atmış olacak.



NUR ÇEBİ: OLUMLU GİDİYOR



Ghezzal'ın durumuyla ilgili başkan Ahmet Nur Çebi de bizzat açıklama yaptı. Başkan "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.



Leicester'da gözden çıkarılınca Beşiktaş'a kiralanan Ghezzal, Beşiktaş'ta kendini buldu. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon geldiğinde 5.5 milyon euro olan piyasa değerini 12 milyon euro'ya yükseltti.