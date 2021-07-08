Son dakika transfer haberi: PSV Eindhoven'ın Bruma için Beşiktaş'tan istediği rakam belli oldu!

Forvet oyuncularıyla temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat mevkisi için de nabız yoklamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Bruma'yı kadrosuna katmak istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre Kartal, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın her iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcusu için devreye girdi. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, PSV'nin, bonservisiyle vermeyi planladığı ve kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade edildi. Bruma geride bıraktığımız sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık olarak geçirmişti.

BRUMA'NIN KARİYERİ

2013'te Galatasaray'a 13 milyon euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon euro bonservis ödendi.



