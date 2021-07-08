Son dakika spor haberi: Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Korer Koral oldu

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda başantrenörlük Mehmet Korer Koral Kimdir?



Lise yıllarında hentbolla tanışan Mehmet Korer Koral; Hortaş Yenişehir, Konya YSE, Halkbank, Eskişehir Eti, Çankaya Bld. ve ASKİ kulüplerinde forma giydi.



21 kere Genç Milli Takım, 447 kere de A Milli Takım forması giyen Koral, uzun yıllar boyunca ay-yıldızlılarımızın kaptanlığını yaptı.



Mehmet Korer Koral, sporcu olarak 13 Türkiye Ligi, 11 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 3 Başbakanlık Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.



1994 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Koral, uzun yıllar farklı takımlarda görev yaptı. Genç ve A Milli Takımda da antrenörlük yapan Mehmet Korer Koral, İşitme Engelliler milli takımının olimpiyat şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa beşinciliği başarılarının mimarlarından oldu.Mehmet Korer Koral getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine, Türk hentboluna uzun yıllar boyunca sporcu ve antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Mehmet Korer Koral getirilmiştir. Sahip olduğu benzersiz kariyer ve büyük tecrübeyle, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Korer Koral'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

MEHMET KORER KORAL KİMDİR?



Lise yıllarında hentbolla tanışan Mehmet Korer Koral; Hortaş Yenişehir, Konya YSE, Halkbank, Eskişehir Eti, Çankaya Bld. ve ASKİ kulüplerinde forma giydi.



21 kere Genç Milli Takım, 447 kere de A Milli Takım forması giyen Koral, uzun yıllar boyunca ay-yıldızlılarımızın kaptanlığını yaptı.



Mehmet Korer Koral, sporcu olarak 13 Türkiye Ligi, 11 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 3 Başbakanlık Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.



1994 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Koral, uzun yıllar farklı takımlarda görev yaptı. Genç ve A Milli Takımda da antrenörlük yapan Mehmet Korer Koral, İşitme Engelliler milli takımının olimpiyat şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa beşinciliği başarılarının mimarlarından oldu.