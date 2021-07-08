Geç kalmayalım başkanım

Kara Kartal sezon hazırlıklarını hafif tempoda sürdürürken Sergen Yalçın da bir an önce yeni transferlerin kampa katılmasını istiyor. Yönetimden İspanya'da yapılması planlanan kamp öncesi en az 2 forvetin alınmasını isteyen tecrübeli teknik adamın, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede "Tüm transferlerin hemen yetişmesini isteyemem biliyorum. Ama en azından golcü takviyesini 2. dönem çalışmalarına kadar bitirebilirsek iyi olur. Alışma sürecinin uzun sürmesini istemiyorum" dediği belirtildi. Bunun üzerine başkan Çebi'nin de "Göndermek istediğimiz oyuncuları halen elden çıkaramadık. Bu durum bizi yavaşlatıyor. Fakat elimizden geleni yapacağız" cevabını verdiği öğrenildi. Görüşmede yer alan asbaşkan Emre Kocadağ'ın da "Hocam sen rahat ol. Ghezzal ve Rosier başta olmak üzere en kısa sürede yetiştireceğiz" sözü verdiği gelen haberler arasında.