Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Çin ekibi Jiangsu'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Teixeira için herhangi bir kulübün olmaması transferde hızlı sonuç alınmasına yardımcı oldu. Kariyerine Brezilya'da Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, 2010'da 6 milyon Euro'ya Ukrayna ekibi Shakhtar'a transfer olmuştu.

Burada geçen başarılı 6 yılın ardından Jiangsu tam 50 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu renklerine katmıştı. Profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Teixeira, 172 kez fileleri sarsarken, 72 de asist yaptı.