Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek önümüzdeki sezonda da kupayı müzesine götürmek istiyor. Birçok isimle transfer görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isterken, listenin başında bulunan isimlerden olan Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ilk dış transferini yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşıldı.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmeler sonrası son detaylar aşıldı. Siyah-beyazlıların 500 bin Euro imza parası 1 milyon 750 bin Euro net ücret arttırıldı.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imza parasını 750 bin Euro'ya, maaşı da 2 milyon Euro'ya çıkarması üzerine tarafların nihayet el sıkıştığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

BONSERVİS ÜCRETİ YOK
Çin ekibi Jiangsu'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Teixeira için herhangi bir kulübün olmaması transferde hızlı sonuç alınmasına yardımcı oldu. Kariyerine Brezilya'da Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, 2010'da 6 milyon Euro'ya Ukrayna ekibi Shakhtar'a transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Burada geçen başarılı 6 yılın ardından Jiangsu tam 50 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu renklerine katmıştı. Profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Teixeira, 172 kez fileleri sarsarken, 72 de asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

JOSEF DE SOUZA YARDIMCI OLDU
Beşıktaş'ın yıldızı Josef De Souza ile yakın arkadaş olan Alex Teixeira, siyah-beyazlılar hakkında tüm bilgileri edindi. Corona virüsü kuralları nedeniyle bir süre karantinaya girmesi gerekecek Teixeira, önce Josef'in evinde kalacak, daha sonra iki isim komşu olacak.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Ülkesinden de talipleri olduğu öğrenilen Teixeira'nın, Josef'in de etkisiyle Beşiktaş'a gelmeyi istediği ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımın da bu kararın alınmasında büyük rol olduğu ifade edildi. Teixeira, Shakhtar formasıyla Devler Ligi'nde 41 karşılaşmaya çıkmış, 11 gol, 4 asist yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

KARTAL PENÇESİ YAPMIŞTI
Josef De Souza ile tatil yapan Teixeira birlikteyken paylaştığı fotoğrafta Kartal pençesi yaparak Beşiktaş'a göz kırpmıştı.

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