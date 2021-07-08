Son dakika spor haberi: Transferi Josef de Souza bitirdi! Teixeira'da işlem tamam (BJK haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ilk dış transferini yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşıldı.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmeler sonrası son detaylar aşıldı. Siyah-beyazlıların 500 bin Euro imza parası 1 milyon 750 bin Euro net ücret arttırıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imza parasını 750 bin Euro'ya, maaşı da 2 milyon Euro'ya çıkarması üzerine tarafların nihayet el sıkıştığı öğrenildi.