Son dakika spor haberi: Bursaspor'dan Beşiktaş'a Burak Kapacak yanıtı! 20 milyon TL...

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş alternatifli bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Bursaspor'dan Burak Kapacak için geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan temaslar hız kazandı. Sabah'ın haberine göre; Yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı 20 milyon TL'den açtı. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. İki kulübün anlaşması halinde genç yıldız, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor.