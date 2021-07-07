Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Bursaspor'dan Beşiktaş'a Burak Kapacak yanıtı! 20 milyon TL...

Son dakika spor haberi: Bursaspor'dan Beşiktaş'a Burak Kapacak yanıtı! 20 milyon TL...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş önümüzdeki sezonda da derin bir kadro kurabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transferde somut adımlar atmaya başlayan Siyah-Beyazlılar birçok isimle temaslarını sürdürürken listedeki isimlerden Burak Kapacak için Bursaspor'dan yanıt geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Bursaspor'dan Beşiktaş'a Burak Kapacak yanıtı! 20 milyon TL...

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş alternatifli bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Bursaspor'dan Burak Kapacak için geçtiğimiz hafta itibarıyla başlayan temaslar hız kazandı. Sabah'ın haberine göre; Yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı 20 milyon TL'den açtı. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. İki kulübün anlaşması halinde genç yıldız, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor.

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