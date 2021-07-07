Burak’ı Kapacak!

Kartal, transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı dahil etti. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kartal, transfer listesine Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı dahil etti. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.