Haberler Beşiktaş Burak’ı Kapacak!

Burak’ı Kapacak!

Kartal, transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı dahil etti. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Burak’ı Kapacak!
Kartal, transfer listesine Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı dahil etti. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı. Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
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