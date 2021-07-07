Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer talebi! Dries Mertens...

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi. Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın'ın, Napoli'de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11'de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

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Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti. Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç'ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.