Vira Bismillah

Ve çifte kupalı şampiyon Beşiktaş dün akşam top başı yaptı. Siyah-beyazlı takım, saat Nevzat Demir Tesisleri'nde 18.00'de sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmana düz koşu ile başlayan Kara Kartallar, ardından açma germe hareketleri ve dar alanda pas denemeleri yaptı. Türkiye Kupası finali sonrası izne çıkan Beşiktaşlı futbolcular, yeniden bir araya gelirken çalışma sırasında bol bol hasret giderdiler. Bu arada neşeli hareketleri ile dikkat çeken teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanın başında basın mensuplarının yanına gelerek "İnşallah bu sezon daha çok görüşeceğiz arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı bir sezon olsun" ifadelerini kullandı.