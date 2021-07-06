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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Arnautovic yarışı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Forvet transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’ın da Avusturyalı forvet Marko Arnautovic için girişimlere başladığı belirtildi. Çin basını “Shanghai’nin tavrı kimin kazanacağını gösterecek” yazdı. (Bjk spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Arnautovic yarışı

Beşiktaş'la ilgili bir başka transfer iddiası da Marko Arnautovic hakkında geldi. Daha önce oyuncuyu listesine aldığı ileri sürülen siyah-beyazlı kulübün, 32 yaşındaki santrfor için Çin ekibi Shanghai Port'a resmi teklif yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan 1.92 boyundaki futbolcu için 7 milyon euro civarında bir rakam teklif edildiğinin de altı çizildi. Çinli yetkililerin de teklifi değerlendirmeye aldığı ve bu hafta içinde gelişmeler yaşanabileceği dile getirildi. Öte yandan Çin basını da Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Arnautovic yarışına girdiğini yazdı. Hatta "Shanghai Port'un tavrı Türklerden hangisinin kazanacağını gösterecek" ifadesi kullanıldı. Daha önce Avrupa'da; Twente, İnter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham gibi takımların formasını giyen Avusturyalı santrforun, Euro 2020'de gösterdiği performansın ardından yeniden Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

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