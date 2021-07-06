Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan yağmur altında idman!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan yağmur altında idman!

Yeni sezona hazırlanan Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman sağanak yağış altında gerçekleştirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 15:14
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan yağmur altında idman!

Beşiktaş, 2021-22 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman yarım sahada kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

SON DAKİKA