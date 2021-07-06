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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kaan Ayhan için beklemede

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için düğmeye bastı. 2021/2022 sezonu öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların Kaan Ayhan'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü. Kara Kartal'ın, adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcunun transferinde beklemeye geçtiği öğrenildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Kaan Ayhan için beklemede

26 yaşındaki milli futbolcunun kulübü Sassuolo; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamış, Beşiktaş ile Galatasaray'ın daha avantajlı durumda olduğunu açıklamıştı. Son gelen haberlere göre İtalyan ekibine son teklifini yapan siyahbeyazlıların artık Sassuolo'lu idarecilerin kararını beklemeye geçtiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin 1.85 boyundaki stoper için 2.5 milyon euro önerdiği ileri sürülmüştü. Asbaşkan Emre Kocadağ, milli futbolcuyu için şartları zorladıklarını açıklamıştı. Kaan'ın piyasa değeri 6 milyon euro.

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