Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Salih Uçan artık resmen Beşiktaşlı... Siyah-beyazlı kulüp, saatler 19.03'ü gösterirken, tecrübeli oyuncunun transferini duyurdu. "Tüyler diken diken" etiketiyle yapılan paylaşımda Salih'in sözlerine yer verildi. "Merhaba Beşiktaş. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" dedi. Salih Uçan'ın bu sözlerinin ardından yıllar önce bir röportajda söylediği söyledikleri yer alıyor. Salih, "Bucaspor'da oynuyorum, ikinci yarının ilk maçı. Takım Süper Lig'de ve ben yedeğim. Beşiktaş'ın stadında, Beşiktaş'a karşı oynuyoruz . Orada ısınırken Beşiktaş taraftarı Quaresma'ya öyle bir tezahürat yaptı ki hani neredeyse kulaklarımı kapatıyordum, tüylerim diken diken oldu" demişti. Salih, Beşiktaş'ta yılda 8 milyon TL alacak.