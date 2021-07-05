Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan...

La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız oyuncu Eliaquim Mangala Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak Mangala, Sergen Yalçın 'ın onayına takıldı.

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.