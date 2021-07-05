Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:54
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'ın onayını aldıktan sonra Beşiktaş'a imza atacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

ELIAQUIM MANGALA

La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız oyuncu Eliaquim Mangala Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak Mangala, Sergen Yalçın'ın onayına takıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE

2020-21 sezonunda Willem II formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Mike Tresor Ndayishimiye Beşiktaş'ın gündemine yeniden geldi. Beşiktaş, Adem Ljajic'in ayrılması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Beşiktaş, Fernando Lucas Martins ile görüşmelerini sürdürüyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Fernando Lucas Martins ile maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş formasını giyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

WESLEY

Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Forvet arayan Kartal'a Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, menajerler aracılığı ile siyah beyazlılara Brezilyalı forvet Wesley'i önerdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri

ROBSON-KANU

Yeni Asır'da yer alan habere göre, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Premier Lig'den bir alt lige düşen West Bromwich ile yollarını ayıran Hal Robson-Kanu'yu da gündemine aldı.

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