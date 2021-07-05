Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmana çıktı! İşte görüntüler

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmana çıktı! İşte görüntüler

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Beşiktaş, çalışmalara başladı. Siyah beyazlıların ilk transferi olan Salih Uçan da takımla birlikte ilk antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, Nevzat Demir Tesisleri'inde yapıldı. İdmana, izinli olan Vida ile milli takımda olan Larin ise katılmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:29
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmana çıktı! İşte görüntüler

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde bugün yaptığı idmanla başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmana çıktı! İşte görüntüler

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezon hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yaptığı idmanla sahaya indi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, Nevzat Demir Tesisleri'inde yapıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmana çıktı! İşte görüntüler

İdmana, izinli olan Vida ile milli takımda olan Larin katılmadı. Ülkelerinden dönen ve karantinada bulunan Josef de Souza ile Welinton takımla çalışmalarda yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Hasic ile kadro dışı olan Lens de çalışmalara çıkmadı.

SON DAKİKA