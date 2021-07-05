Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan ilk antrenmana çıktı! İşte görüntüler

İdmana, izinli olan Vida ile milli takımda olan Larin katılmadı. Ülkelerinden dönen ve karantinada bulunan Josef de Souza ile Welinton takımla çalışmalarda yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Hasic ile kadro dışı olan Lens de çalışmalara çıkmadı.