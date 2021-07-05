Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin ardından bir bomba daha! Kenan Karaman...

Beşiktaş yerli transferinde 2. bombayı patlattı... Kara Kartal, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı.
ŞU AN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIYOR
Takvim'de yer alan habere göre, şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Karaman'ın bonservisi elinde.
GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI VERDİ
Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Kenan Karaman hücuma katkısı dışında takım savunmasına verdiği destekle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor.