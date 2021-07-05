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Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin ardından bir bomba daha! Kenan Karaman...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Salih Uçan transferinin resmiyet kazanmasının ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda Kara Kartal, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile de el sıkıştı. Beşiktaş'ın Kenan Karaman transferini en kısa sürede açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin ardından bir bomba daha! Kenan Karaman...

Beşiktaş yerli transferinde 2. bombayı patlattı... Kara Kartal, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin ardından bir bomba daha! Kenan Karaman...

ŞU AN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIYOR

Takvim'de yer alan habere göre, şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Karaman'ın bonservisi elinde.

Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin ardından bir bomba daha! Kenan Karaman...

GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI VERDİ

Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Kenan Karaman hücuma katkısı dışında takım savunmasına verdiği destekle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin ardından bir bomba daha! Kenan Karaman...

MİLLİ TAKIM'DA 25 MAÇTA 5 GOL ATTI

Beşiktaş'ın el sıkıştığı Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda... Yıldız oyuncu Milli Takım'da 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı. 27 yaşındaki kanat-forvet son olarak Alman Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giydi. Kenan Karaman kariyeri boyunca 277 maçta forma giydi. Karaman 277 maçta rakip fileleri 73 kez havalandırdı.

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