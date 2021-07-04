Utku da yuvada kaldı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren Utku Yuvakuran ile sözleşme yenilendi. 23 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı öğrenildi. Geçen sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile beraber güven aşıladığı Utku Yuvakuran, 6 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 11 karşılaşmada forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beylerbeyi'nden transfer edilen genç eldiven, o tarihten bu yana siyah beyazlılarda forma giyiyor.