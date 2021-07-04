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Umut Nayir kampa alınmadı

Beşiktaş'ın 2018'de Osmanlıspor'dan 250 bin Euro'ya kadrosuna kattığı, geçen sezon da Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir için karar verildi. Siyah beyazlılarda 28 yaşındaki santrfor kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Umut Nayir kampa alınmadı
Beşiktaş'ın 2018'de Osmanlıspor'dan 250 bin Euro'ya kadrosuna kattığı, geçen sezon da Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir için karar verildi. Siyah beyazlılarda 28 yaşındaki santrfor kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu kararın ardından Süper Lig'de kendisine talip olan takımlarla görüşecek. Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un, Umut Nayir'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Umut Nayir, 2 sezonda 30 maça çıktığı Beşiktaş ile 6 gol attı.
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