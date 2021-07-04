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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alex Teixeria’da fark büyük
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Alex Teixeira, yakın dostu Josef de Souza'nın büyük ısrarı sonrasında Çin'de aldığı 10 milyon dolardan yarı yarıya fedakarlık yaparak 5 milyon dolara siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi. Ancak bu rakam, Beşiktaş'ın Ljajic'i gönderebilirse vermeyi planladığı 2 milyon euro'nun çok çok üzerinde. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Alex Teixeira, yakın dostu Josef de Souza'nın büyük ısrarı sonrasında Çin'de aldığı 10 milyon dolardan yarı yarıya fedakarlık yaparak 5 milyon dolara siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi. Ancak bu rakam, Beşiktaş'ın Ljajic'i gönderebilirse vermeyi planladığı 2 milyon euro'nun çok çok üzerinde. Forvet transferi için bile maksimum 2.5 milyon euro'luk bir üst limit belirleyen Beşiktaş'ın Alex'e istediği rakama ulaşamadı.