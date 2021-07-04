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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alex Teixeria’da fark büyük

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Alex Teixeira, yakın dostu Josef de Souza'nın büyük ısrarı sonrasında Çin'de aldığı 10 milyon dolardan yarı yarıya fedakarlık yaparak 5 milyon dolara siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi. Ancak bu rakam, Beşiktaş'ın Ljajic'i gönderebilirse vermeyi planladığı 2 milyon euro'nun çok çok üzerinde. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Alex Teixeria’da fark büyük
Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Alex Teixeira, yakın dostu Josef de Souza'nın büyük ısrarı sonrasında Çin'de aldığı 10 milyon dolardan yarı yarıya fedakarlık yaparak 5 milyon dolara siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi. Ancak bu rakam, Beşiktaş'ın Ljajic'i gönderebilirse vermeyi planladığı 2 milyon euro'nun çok çok üzerinde. Forvet transferi için bile maksimum 2.5 milyon euro'luk bir üst limit belirleyen Beşiktaş'ın Alex'e istediği rakama ulaşamadı.
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