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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Max Meyer'i gündemine aldı! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Adem Ljajic'in yerine 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Öncelikle Sporting Lizbon'dan Joao Mario ile temas kuran siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle sürpriz bir isme yöneldi. Beşiktaş'ın Alman futbolcu Max Meyer için harekete geçtiği ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Max Meyer'i gündemine aldı! İşte yapılan teklif

Siyah-beyazlılarda 10 numara arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yılda 5 milyon dolar isteyen Alex Teixeira ile en az 7.5 milyon euro bonservis ödenmesi gereken Joao Mario isimleri sürekli Beşiktaş ile anılırken; yabancı basının bu isimleri gündemde tutması ve Beşiktaşlı futbolcuların da bu isimlerle poz vermeleri heyecanı artırıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Max Meyer'i gündemine aldı! İşte yapılan teklif

Ancak Almanya'da dün çok daha farklı bir iddia daha geldi... transfermarkt.de'nin iddiasına göre Beşiktaş, bonservisi elinde olan Max Meyer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Max Meyer'i gündemine aldı! İşte yapılan teklif

SENELİK 900 BİN EURO

Alman oyuncuya yıllık 900 bin eurodan 2 yılda 1.8 milyon euro önerdi. Ayrıca Alman oyuncuya 1.2 milyon euroluk da başarı bonusu teklif edildi. Son dönemde sürekli düşüş içinde olan Meyer için Beşiktaş'ın en önemli rakibinin ise Portekiz'in Braga takımı olduğu iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Max Meyer'i gündemine aldı! İşte yapılan teklif

Schalke, Crystal Palace ve Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Alman oyuncu ilk parladığı yıllarda Alman Milli Takımı'na seçilmiş, Mesut Özil'den 10 numaralı formayı alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak 4 kez Alman Milli Takımı'nda oynayan Meyer bir daha üzerine hiç ekleme yapamadı. 26 yaşında serbest oyuncu statüsüne düştü.

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