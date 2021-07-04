Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Max Meyer'i gündemine aldı! İşte yapılan teklif

Siyah-beyazlılarda 10 numara arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yılda 5 milyon dolar isteyen Alex Teixeira ile en az 7.5 milyon euro bonservis ödenmesi gereken Joao Mario isimleri sürekli Beşiktaş ile anılırken; yabancı basının bu isimleri gündemde tutması ve Beşiktaşlı futbolcuların da bu isimlerle poz vermeleri heyecanı artırıyor.

Ancak Almanya'da dün çok daha farklı bir iddia daha geldi... transfermarkt.de'nin iddiasına göre Beşiktaş, bonservisi elinde olan Max Meyer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.