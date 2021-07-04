Son dakika transfer haberi: Fernando'dan Beijing Guoan'a Beşiktaş baskısı! "Bırakın gideyim"

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın hedeflerinden biri de Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan forması giyen Fernando...

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fernando'ya "Bonservisi al, gel" demişti... Takvim'de yer alan habere göre Çin ekibi Bejing Guoan ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ise yönetime "Bırakın gideyim" baskısı yapıyor...