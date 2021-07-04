Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Fernando'dan Beijing Guoan'a Beşiktaş baskısı! "Bırakın gideyim"

Son dakika transfer haberi: Fernando'dan Beijing Guoan'a Beşiktaş baskısı! "Bırakın gideyim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş gündemine Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando'yu almıştı. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın kulüp yönetimine, siyah-beyazlı ekibe gelmek için baskı yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 09:32
Son dakika transfer haberi: Fernando'dan Beijing Guoan'a Beşiktaş baskısı! "Bırakın gideyim"

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın hedeflerinden biri de Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan forması giyen Fernando...

Son dakika transfer haberi: Fernando'dan Beijing Guoan'a Beşiktaş baskısı! "Bırakın gideyim"

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fernando'ya "Bonservisi al, gel" demişti... Takvim'de yer alan habere göre Çin ekibi Bejing Guoan ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ise yönetime "Bırakın gideyim" baskısı yapıyor...

Son dakika transfer haberi: Fernando'dan Beijing Guoan'a Beşiktaş baskısı! "Bırakın gideyim"

Josef de Souza ile sürekli görüşen Fernando, vatandaşından İstanbul ve Beşiktaş ile ilgili bilgeleri almış durumda. Fernando'nun kariyerinde; Gremio, Shaktar Donetsk, Sampdoria ve Spartak Moskova takımları bulunuyor.

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