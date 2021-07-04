Salih'ten 3 yıllık imza

Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı Salih Uçan'da mutlu sona ulaştı. Tecrübeli futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra siyah beyazlıların yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalandı. 3 yıllık anlaşma yapılan tecrübeli yıldızın sözleşmesinin son senesi opsiyonlu hale getirildi. Salih Uçan ile beraber Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferini de gerçekleştirmiş oldu. Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilen Salih U çan, 5 Temmuz'da başlayacak kampta takımla beraber çalışmalara başlayacak.



AĞUSTOSTA DÖNEBİLİR

Geçen sezonun en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan Larin'in takıma katılması ağustos ayını bulabilir Kanada Milli Takımı ile Gold Cup'ta mücadele edecek yıldız golcü, ülkesinin final oynaması durumunda ancak 1 Ağustos'tan sonra takıma katılabilecek.