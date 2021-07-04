HaberlerBeşiktaşSon dakika Beşiktaş transfer haberleri: Arnautovic’te geç kalındı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Arnautovic’te geç kalındı
Son dakika transfer haberleri: İtalyan Corriere Dello Sport, Beşiktaş'ın Arnautovic için devreye girdiğini, ancak geç kaldığını yazdı. Haberde, "Shanghai Port ile ayrılığı için gerekli son ayrıntılarını tartışan Arnautovic'in transferinde hala bazı parçalar eksik. Beşiktaş, Avusturyalı golcünün yarışına girdi ancak Bologna yönetimi oyuncuyla zaten bir anlaşma sağladıkları için sakin" denildi. (BJK spor haberi)
İtalyan Corriere Dello Sport, Beşiktaş'ın Arnautovic için devreye girdiğini, ancak geç kaldığını yazdı. Haberde, "Shanghai Port ile ayrılığı için gerekli son ayrıntılarını tartışan Arnautovic'in transferinde hala bazı parçalar eksik. Beşiktaş, Avusturyalı golcünün yarışına girdi ancak Bologna yönetimi oyuncuyla zaten bir anlaşma sağladıkları için sakin" denildi.