Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend'i listesine alan Beşiktaş'ın gündemine bir isim daha girdi.
Takvim'in haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
Beşiktaş yönetimi eğer Ghezzal için yapılan pazarlıklardan sonuç alamazsa Robert Skov konusunda girişimlerde bulunacak. Alman basınına göre Hoffenheim, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.