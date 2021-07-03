Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda öncelikli hedef geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Ghezzal ve Rosier'in bonservisini almak... Cezayirli yıldız için henüz anlaşma sağlanaması, Beşiktaş'ı alternatif arayışına itti. Kartal'a sürpriz bir isim önerildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:28
Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için şartları sonuna kadar zorlayan yönetim bir yandan da olası bir olumsuz duruma karşın alternatif arayışlarını sürdürüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi biten Townsend'i listesine alan Beşiktaş'ın gündemine bir isim daha girdi.

Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

Takvim'in haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

Beşiktaş yönetimi eğer Ghezzal için yapılan pazarlıklardan sonuç alamazsa Robert Skov konusunda girişimlerde bulunacak. Alman basınına göre Hoffenheim, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı planlıyor.

Son dakika transfer haberleri... Robert Skov Beşiktaş'a teklif edildi!

2019 yılında Kopenhag'dan 10 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Robert Skov, Danimarka'daki performansını Almanya'ya taşıyamadı. Danimarka'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Skov şu ana kadar turnuvada forma giyemedi. Yıldız futbolcu 2018-19 sezonunda Danimarka Ligi'nde 26 maçta 24 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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