Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Diego Costa'nın transferinde çok ciddi mesafeler kaydeden Siyah- beyazlılar bir başka yıldız için de girişimde bulundu.
ROMA'YA RESMİ TEKLİF YAPILDI
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Costa'nın alternatifini hazır tutmak isteyen Beşiktaş, Roma kulübüne 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko için resmi teklif yaptı.
DZEKO NET 3.9 MİLYON EURO
Roma ile bonservis konusunda pazarlık yapan Siyah- Beyazlı kurmaylar Edin Dzeko'nun menajeri ile de ücret pazarlığı yaptılar. Takvim'in haberine göre Dzeko vergiler düşünce Roma'dan net 3.9 milyon Euro alıyor.