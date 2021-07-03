Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

Son dakika transfer haberi: Santrfor mevkisine dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Diego Costa transferinde ciddi mesafe alan Kara-Kartal, her ihtimale karşı alternatifini de kenarda tutuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Edin Dzeko için Roma kulübüne resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Hem bonservis hem de oyuncunun ücreti konusunda orta bir yol bulunmaya çalışılıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Diego Costa'nın transferinde çok ciddi mesafeler kaydeden Siyah- beyazlılar bir başka yıldız için de girişimde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

ROMA'YA RESMİ TEKLİF YAPILDI
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Costa'nın alternatifini hazır tutmak isteyen Beşiktaş, Roma kulübüne 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko için resmi teklif yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

DZEKO NET 3.9 MİLYON EURO
Roma ile bonservis konusunda pazarlık yapan Siyah- Beyazlı kurmaylar Edin Dzeko'nun menajeri ile de ücret pazarlığı yaptılar. Takvim'in haberine göre Dzeko vergiler düşünce Roma'dan net 3.9 milyon Euro alıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

MÜJDELİ HABER HER AN GELEBİLİR
Şampiyonlar Ligi'ne de hesaba katarak 1. sınıf bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde taraftarlarına müjdeli bir haber vermesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.

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