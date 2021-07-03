Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan resmi hamle! Diego Costa olmazsa Edin Dzeko geliyor

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Diego Costa'nın transferinde çok ciddi mesafeler kaydeden Siyah- beyazlılar bir başka yıldız için de girişimde bulundu.

ROMA'YA RESMİ TEKLİF YAPILDI

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Costa'nın alternatifini hazır tutmak isteyen Beşiktaş, Roma kulübüne 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko için resmi teklif yaptı.