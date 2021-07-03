Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Umut Nayir kampa katılmayacak!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro şekilleniyor. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon Hajduk Split'e kiralık gönderdiği forveti Umut Nayir'in sezon başı kampına katılmayacağı ifade edildi. Oyuncunun Türkiye'den 4 kulüple görüştüğü kaydedildi.

28 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerine Ankaragücü altyapısında başladı. Beşiktaş formasıyla 30 karşılaşmada görev alan Umut, 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Geride bıraktığımız sezonu Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'te geçiren 1993 doğumlu futbolcu, burada çıktığı 26 maçta 6 gol atarken 1 de asiste imzasını attı.