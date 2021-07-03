Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya yeni sözleşme teklifi!

Siyah beyazlı yönetimin geçen sezonki çifte kupa zaferinde büyük emeği olan Domagoj Vida'ya yeni bir teklif sundu. Yönetim Hırvat milli futbolcuyla yola devam etmek istediğini bildirdi. Ancak bunun için mevcut sözleşmede revizyon istedi. Senelik 3 milyon 700 bin euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan tecrübeli stopere yönetim, "Seninle 3 yıllık yeni sözleşme yapalım. Ancak bu yılki sözleşmende indirim yap" dedi. Siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncuya bu seneden geçerli olmak üzere yıllık 1.5 milyon euro net maaş önerdi. Hırvat futbolcu bu yılki ücretinde indirime gitmeyi kabul ederse 3 yıllık yeni kontrat alacak. Kabul etmezse, bu yıl 3.7 milyon alacak, sonra ayrılacak.



Ocak 2018'de Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer olan Vida, 133 maçta sahaya çıkarken 15 gol atıp, 1 de asist yaptı ve 16 gole katı verdi. Vida, attığı kritik gollerle takımın bir çok maçı kazanmasında da etkili oldu.