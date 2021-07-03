Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi için son operasyon! Teklif tarihi... | BJK haberleri

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi için son operasyon! Teklif tarihi... | BJK haberleri

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon kazanınlan 2 kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için son kez atağa kalkıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği Rachid Ghezzal için Leicester'a yapılacak teklifin detayları da belli oldu! İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi için son operasyon! Teklif tarihi... | BJK haberleri

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi için son operasyon! Teklif tarihi... | BJK haberleri

LEICESTER CITY İNDİRİM YAPTI!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İlk aşamada 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City ile bonservis görüşmeleri hızlandırılacak. Daha önce 7 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin, yapılan pazarlıklar sonrası 4-5 milyon Euro arası rakama razı olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi için son operasyon! Teklif tarihi... | BJK haberleri

Leicester'ın indirim sebeplerinin, Ghezzal'ın bir yıllık sözleşmesinin kalması ve maaş yükünden kurtulmak istemeleri olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi için son operasyon! Teklif tarihi... | BJK haberleri

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!

Ghezzal'in menajeri farklı takımlarla görüşmesine rağmen oyuncunun ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istemesi siyah-beyazlıların transferde elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon 35 resmi karşılaşmada sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol kaydederken, yaptığı 18 asistle de takımının çifte zaferinde büyük pay sahibi olmuştu.

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