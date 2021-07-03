Son dakika Beşiktaş haberi: Alex Teixeira transferini Josef de Souza bitiriyor! "Türkiye'de görüşürüz" (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Josef de Souza, bir süredir adı siyah beyazlılar ile anılan Alex Teixeira'yı ikna etmeye çalılıyor.

Teixeira ile birlikte kartal pozu veren Josef de Souza, Brezilyalı oyuncunun ailesine sosyal medyadan yaptığı yorumla taraftarı heyecanlandırdı.

Josef de Souza, Alex Texeira'nın kızı ve ailesine, sosyal medyadan "Türkiye'de görüşürüz" cevabını verdi. Bu yorum, Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

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ALEX TEIXEIRA KİMDİR?

Alex Teixeira Santos, 6 Ocak 1990'da Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi.

Alex Teixeira, Brezilya milli takım formasını U15, U17 ve 20 yaş kategorilerinde giymiştir. 2007 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 2009 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Brezilya genç milli takım formasıyla mücadele etti. Turnuvada Ganalı Dominic Adiyiah'ın ardından turnuvadaki en iyi ikinci oyuncu seçildi.

İki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabilen 1.74 boyundaki Teixeira, Brezilya A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.