Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist kralı olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan uzaklaştıkça siyah- beyazlılar sağ kanat arayışlarını hızlandırdı. Cezayirli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilirken olası olumsuzluk durumunda alternatif isimler için çalışmalar da sürüyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist kralı olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan uzaklaştıkça siyah- beyazlılar sağ kanat arayışlarını hızlandırdı. Cezayirli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilirken olası olumsuzluk durumunda alternatif isimler için çalışmalar da sürüyor.
Cezayir Milli Takımı'nda Ghezzal'ın forma rekabetine girdiği Adam Ounas'a teklif yapan siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir başka iddia daha geldi. TuttoMercato, siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığını öne sürdü.
600 BİN EURO'YA ALDILAR
Serie A ekibi Spezia, geçen sezon Yunan temsilcisi AEK'ten 200 bin euro'luk bedel ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan futbolcunun bonservisini sezon sonunda 600 bin euro ödeyerek almıştı. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.