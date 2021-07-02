Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist kralı olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan uzaklaştıkça siyah- beyazlılar sağ kanat arayışlarını hızlandırdı. Cezayirli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilirken olası olumsuzluk durumunda alternatif isimler için çalışmalar da sürüyor.





Cezayir Milli Takımı'nda Ghezzal'ın forma rekabetine girdiği Adam Ounas'a teklif yapan siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir başka iddia daha geldi. TuttoMercato, siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığını öne sürdü.

