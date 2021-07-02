Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ı kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Cezayirli yıldızın transferini neticelendirememesi durumunda alternatif isimlere yönelen Kartal, aradığı ismi İtalya'da buldu. TuttoMercato'nun haberinde; Siyah-beyazlı yönetimin, Spezia'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist kralı olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan uzaklaştıkça siyah- beyazlılar sağ kanat arayışlarını hızlandırdı. Cezayirli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf edilirken olası olumsuzluk durumunda alternatif isimler için çalışmalar da sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Cezayir Milli Takımı'nda Ghezzal'ın forma rekabetine girdiği Adam Ounas'a teklif yapan siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir başka iddia daha geldi. TuttoMercato, siyah beyazlıların 25 yaşındaki sağ kanat Daniele Verde için 2 milyon euro'luk teklif hazırladığını öne sürdü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

600 BİN EURO'YA ALDILAR
Serie A ekibi Spezia, geçen sezon Yunan temsilcisi AEK'ten 200 bin euro'luk bedel ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan futbolcunun bonservisini sezon sonunda 600 bin euro ödeyerek almıştı. Geçen sezon toplamda 24 maça çıkan Verde, 8 gol atarken, 1 de asiste imza attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Daha önce İtalya'nın alt yaş gruplarında da milli formayı terleten Daniele Verde, sağ kanat bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Verde, ilk olarak 12 Ağustos 2015'te forma giydiği İtalya U21 Milli Takımı ile 12 karşılaşmada 1 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini İtalya'da buldu! Daniele Verde için teklif hazırlandı

Sağ kanat adayı Verde, profesyonel kariyerinde 9 farklı takımda oynadı. Bu periyotta 218 maça çıkan İtalyan yıldız, rakip fileleri 50 kez havalandırırken, 19 da asist yaptı ve toplam 69 gole direkt katkı sağladı.

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