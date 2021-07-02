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Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile gitmek isterken, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın verdiği isimler doğrultusunda Sabah Gazetesi'nde önemli bir habere yer verildi. Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Diego Costa, Sörloth, Teixeira, Lucas Fernando ve Kaan Ayhan mercek altına alınırken, Atiba Hutchinson, Rosier ve Gökhan Töre gibi isimlerin de son durumuna dair bilgiler yer aldı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

DIEGO COSTA (Santrfor): Emre Kocadağ'ın görüştüklerini açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Aradaki farkların kapanmaya başladığı, küçük detayların olduğu öğrenildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

ALEXANDER SÖRLOTH (Santrfor): Kocadağ şu an bir girişim olmadığı için "Gündemimizde yok" dedi. Ancak golcü futbolcunun Leipzig'deki durumunun netleşmesi ve Trabzonspor'un öncelikli görüşmesinden çıkacak olumsuz bir sonuca göre Norveçli yıldız için hamle yapılacak.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

ALEX TEIXEIRA (10 Numara): Brezilyalı oyuncu, son olarak 2.8 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parasına kadar düştü. Siyah- beyazlılar 2.5 milyon Euro maaş ve bonuslara ikna etmeye çalışıyor. Valencia da oyuncu için devrede.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

LUCAS FERNANDO (Orta saha): Yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti hatta maaş konusunda da büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Beşiktaş yönetimi işi nihayete vardırmak için ikinci görüşmeyi yapmayı planlıyor. Oyuncu da siyah-beyazlılardan haber bekliyor.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

KAAN AYHAN (Stoper): Sassuolo ile kiralama görüşmeleri resmiyete taşınıyor. İtalyanlar satın alma opsiyonu olarak 6 milyon Euro talep ediyor. Uygun maliyetlere bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

ATIBA KAMPA KATILACAK
Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerde ise durum şöyle:

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

GHEZZAL: Leicester City, 7 milyon Euro bonservis talebinden geri adım attı. 5 milyonun altına inme ihtimali var. Oyuncunun menajeri Anour Fazuli İstanbul'a davet edildi.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

ROSIER: Fransız sağ bekle anlaşan siyah-beyazlı ekip, Sporting ile orta yolu bulamadı. Kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu için toplam 4 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, Portekiz ekibinin 6 milyon Euro isteğini kırmaya çalışıyor.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

ATIBA: 2013'ten bu yana siyahbeyazlı formayı giyen 38 yaşındaki orta sahaya bonuslarla birlikte yıllık 750 bin Euro ödeme yapılacak. Kaptan'ın ilk etap kampına dahil olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer raporu ortaya çıktı! Diego Costa ve Teixeira...

GÖKHAN TÖRE: Tecrübeli kanat için geçen sezon olduğu gibi maç başı ücretlerin ağırlıklı olduğu maaşın 5-6 milyon TL seviyelerinde yer alacağı teklif yapılacak.

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