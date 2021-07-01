Sörloth hamlesi

Beşıktaş’ın forvet takviyesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kiralamak istediği Alexander Sörloth’un, Leipzig’deki geleceği belirsizliğini korurken Alman ekibinden flaş bir hamle geldi.
Alman basınından Bild, Leipzig'in Eintracht Frankfurt'un forveti Andre Silva'yı 23 milyon euro'ya transfer edeceğini duyururken gözler de Sörloth'un geleceğine çevrildi. Eski takımı Trabzonspor'un da geri almak istediği Norveçli oyuncunun bu hamlenin ardından başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş'ın da bu transfer nabız yokladığı ifade edildi.