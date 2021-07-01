Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Amin Younes'le görüştüğü iddia edildi!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Amin Younes'le görüştüğü iddia edildi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi için alternatifli ve iddialı bir kadro kurma hazırlığında olan Beşiktaş'ın, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın bonservisi Napoli'de olan Amin Younes'le görüştüğü bildirildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 08:59
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Amin Younes'le görüştüğü iddia edildi!

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren ve Alex Teixeira'yı ikna etmek için uğraşan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in aktardığına göre İtalyan basını siyah-beyazlıların, bonservisi Napoli'de olan Amin Younes ile masaya oturduğunu yazdı.

Geçen sezon Frankfurt'ta kiralık olarak oynayan Lübnan asıllı Alman yıldızın Napoli ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Geçen sezon Bundesliga'da 26 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Younes 8 numara pozisyonu ve sol kanatta da oynuyor.

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