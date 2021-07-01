Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Amin Younes'le görüştüğü iddia edildi!

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren ve Alex Teixeira'yı ikna etmek için uğraşan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in aktardığına göre İtalyan basını siyah-beyazlıların, bonservisi Napoli'de olan Amin Younes ile masaya oturduğunu yazdı.

Geçen sezon Frankfurt'ta kiralık olarak oynayan Lübnan asıllı Alman yıldızın Napoli ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Geçen sezon Bundesliga'da 26 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Younes 8 numara pozisyonu ve sol kanatta da oynuyor.