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Son dakika BJK transfer haberleri | Alex Teixeira adım adım Beşiktaş'a! Transferde tek sorun kaldı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, uzun süredir ilgilendiği Alex Teixeira'ya kavuşmak üzere. Kartal'ın yıldızı Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldıza 'Kartal Pençesi' yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Alex Teixeira ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerde tek pürüz kaldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika BJK transfer haberleri | Alex Teixeira adım adım Beşiktaş'a! Transferde tek sorun kaldı

Beşiktaş'ın hücuma yönelik orta saha transferi hedefinde ilk sırada bulunan Alex Teixeira ile pazarlıklar hız kesmeden sürüyor. Siyahbeyazlılar, 31 yaşındaki yıldızın istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parasını çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza'nın desteğiyle aşağı çekmeyi başardı.

Son dakika BJK transfer haberleri | Alex Teixeira adım adım Beşiktaş'a! Transferde tek sorun kaldı

VALENCIA, BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu, maaşta 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasını da 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş cephesi maaşta anlaşmanın yakın olduğunu ancak sorunun imza parasından kaynaklandığını ifade etti. İspanya La Liga ekibi Valencia'nın da Alex Teixeira için devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı ve istediği maaş ile imza parasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Başarılı oyuncunun ilk tercihinin, bu transfer için nakış nakış çalışan vatandaşı Josef'in de etkisiyle Beşiktaş olduğu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa İspanyollar'a yanıt vereceği kaydedildi.

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