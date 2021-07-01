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Karaman bilmecesi

Beşiktaş’ın gündemindeki Kenan Karaman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. F. Düsseldorf ile olan sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek olan 27 yaşındaki santrfor için siyah beyazlılarda yapılan görüşmelerde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın tecrübeli futbolcunun transferine ‘Acele etmeyelim’ diyerek temkinli yaklaştığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Karaman bilmecesi
Beşiktaş'ın gündemindeki Kenan Karaman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. F. Düsseldorf ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan 27 yaşındaki santrfor için siyah beyazlılarda yapılan görüşmelerde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcunun transferine 'Acele etmeyelim' diyerek temkinli yaklaştığı ifade edildi.
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