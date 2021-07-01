Karaman bilmecesi

Beşiktaş’ın gündemindeki Kenan Karaman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. F. Düsseldorf ile olan sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek olan 27 yaşındaki santrfor için siyah beyazlılarda yapılan görüşmelerde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın tecrübeli futbolcunun transferine ‘Acele etmeyelim’ diyerek temkinli yaklaştığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın gündemindeki Kenan Karaman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. F. Düsseldorf ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan 27 yaşındaki santrfor için siyah beyazlılarda yapılan görüşmelerde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcunun transferine 'Acele etmeyelim' diyerek temkinli yaklaştığı ifade edildi.