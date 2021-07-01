Costa’ya bir talip daha

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Diego Costa gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tecrübeli golcü için siyah-beyazlıların bekleyişi sürerken İtalyan Calcia Mercato’dan flaş bir iddia geldi. Buna göre İspanyol ekibi Granada, Costa ile temasa geçti. Bonservisi elinde 32 yaşındaki futbolcunun şartlarının sorulduğu ifade edilirken Benfica ve Beşiktaş’ın Costa’nın peşinde olan diğer ekipler olduğu vurgulandı.
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Diego Costa gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Tecrübeli golcü için siyah-beyazlıların bekleyişi sürerken İtalyan Calcia Mercato'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre İspanyol ekibi Granada, Costa ile temasa geçti. Bonservisi elinde 32 yaşındaki futbolcunun şartlarının sorulduğu ifade edilirken Benfica ve Beşiktaş'ın Costa'nın peşinde olan diğer ekipler olduğu vurgulandı.