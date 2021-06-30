Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa açıklaması! "Görüşüyoruz"

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmak istediklerini ifade etti ve forvete iki takviye yapmayı amaçladıklarını belirtti. Emre Kocadağ santrfor transferiyle ilgili olarak, Diego Costa ile görüştüklerini ve şartlarına uyarsa transfer etmek istediklerini söyledi. İşte o açıklamalar...



Emre Kocadağ: Rosier'le bir noktaya geldik, kulübüyle görüşüyoruz. Transfer olayında ıslak imzayı görmeden bitti diyemeyiz. Oyuncu ismi vermemiz de bu transferleri kötü etkileyebilir. Oluyorsa olacak, olmuyorsa alternatifler var. Önceliğimiz bu oyuncularla devam etmek.

Heyecan ve kalite katacak oyuncular istiyoruz. Başarıyı yakalamış ve bunu devam ettirmek isteyen bir ekip var. Biz, sürdürülebilir başarı istiyoruz. Bu sene bu takımı tutmak istiyoruz. Ghezzal, Rosier'le devam etme isteğimizi belirttik.



"DORUKHAN YURT DIŞINDA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Salih Uçan inşallah pazartesi kampta olacak. Atiba'yla uzatacağız. Gökhan Töre'yle uzatmayı planlıyoruz. Dorukhan'la devam etmek istiyoruz, o yurt dışında devam etmek istediğini belirtti. Biz onu çok seviyoruz, 'Anlaşamazsan kapımız sana açık' dedik.

"ERSİN İÇİN GELEN TEKLİF YOK"

Avrupa'dan talipleri olduğu iddia edilen Ersin Destanoğlu'nun transferiyle ilgili konuşan Kocadağ, "Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.



"DIEGO COSTA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Santrfor operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Diego Costa ile görüşüyoruz. Şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz."



TEIXEIRA VE MARTINS...

Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins'in Josef'le poz vermesi hakkında Emre Kocadağ, "Bilindik oyuncular. Biri serbest, birinin sözleşmesi devam ediyor. İkisi de Beşiktaş'ta oynayabilecek kapasitede, gelirse hayır denmeyecek oyuncular." açıklamasını yaptı.



"EDIN DZEKO İLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Forvete iki takviye yapmayı düşündüklerini ifade eden Emre Kocadağ, "Üst düzey santrfor alacağız. Edin Dzeko ve başka isimlerle görüşeceğiz. Dzeko ile görüşürüz, bunlar normal." dedi.



"FORVETE İKİ TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM"

"Forvete iki takviye yapmamız lazım. Beşiktaş'ta hep bir üst düzey forvet oldu, yine olması için girişimlerimiz var. Kim olur bilemiyorum. Birini getirmek için uğraşacağız."

"Aboubakar, daha önce de gelmiş ve katkı vermiş bir oyuncu. Biz ondan ne aldığımıza bakıyoruz. 16 gol, 5 asist. Rakiplerin 2-3 forveti birleşse, o katkıyı verememiş. Sonraki süreçte, bir sakatlık gerçeği zaten vardı."