Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Edin Dzeko sürprizi! Di Marzio duyurdu

BEŞİKTAŞ DZEKO İÇİN ISRARCI İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; yönetimin, Boşnak forvetin transferi için ısrarcı olduğu ve girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada tecrübeli golcünün sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullanmıştı.