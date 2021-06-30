Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Edin Dzeko sürprizi! Di Marzio duyurdu

Geride bıraktığımız sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmasının ardından gözler transfere çevrildi.
Geride bıraktığımız sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmasının ardından gözler transfere çevrildi.
Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayamayan ve Kamerunlu oyuncunun Al Nasr'a transfer olmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Adı Diego Costa, Santos Borre, Aleksandar Mitrovic ve Hulk gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu öne sürülen Edin Dzeko'yu transfer etmek istediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DZEKO İÇİN ISRARCI
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; yönetimin, Boşnak forvetin transferi için ısrarcı olduğu ve girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada tecrübeli golcünün sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullanmıştı.
Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.