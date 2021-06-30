Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Edin Dzeko aşkına Mourinho engeli!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Edin Dzeko aşkına Mourinho engeli!

Son dakika transfer haberi: Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta listedeki isimlerle temaslar sürüyor. Diego Costa ile Mitrovic'i gündemine alan siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Edin Dzeko'ya teklif yaptığı iddia edilmişti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'dan Kartal'a transferde kötü haber geldi. Deneyimli çalıştırıcı Roma yönetimine verdiği raporda, Boşnak golcünün takımda kalmasını istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 17:57
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Edin Dzeko aşkına Mourinho engeli!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu önemli 2 forvetle güçlendirmek isterken, siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Roma forması giyen Edin Dzeko oldu. Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic transferleri için görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Dzeko için de zemin yoklarken, bu transfer Mourinho'ya takıldı. Roma'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan ekibinin yöneticilerine verdiği raporda, Dzeko'nun takımda kalmasını talep etti.


GOL YOLLARINDA ALTERNATİF İSTİYOR
Dzeko'nun tecrübesinden faydalanmak istediğini Roma Yönetimi'ne ileten Jose Mourinho, Bosnalı forvetin takımda kalmasını istiyor. Dzeko'nun yanı sıra forvet hattına bir takviye daha isteyen Mourinho, takımın gol yollarında alternatifli bir kadro ile mücadele etmesinden yana. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 27 maçta 7 gol atan ve eleştirilerin hedefinde olan Dzeko, buna karşın Avrupa Ligi'nde boy gösterdiği 10 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

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