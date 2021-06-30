Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"POZİTİF HAVANIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"



İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli. Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi. Yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde" dedi.

"ŞU AN 19 KİŞİYİZ"



Teknik patron Sergen Yalçın, takımın son durumu ve kafasındaki transfer planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz.



