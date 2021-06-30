Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma sağlanmıştı. Yalçın, siyah beyazlılar ile 1 yıllık anlaşma yapmasının ardından ilk kez konuştu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da kazanan başarılı hoca Sergen yalçın, görüşmenin perde arkasını açıkladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ı hem şampiyon yapan hem de siyah-beyazlılara kupa kazandırarak takdir toplayan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimiyle uzun uğraşlar sonunda yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı hoca anlaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"BİZ 36 GÜN BOYUNCA PAZARLIK YAPMADIK"

Milliyet'in haberine göre; Asbaşkan Emre Kocadağ ile önceki gün buluşarak yeni sezon planlaması hakkında görüşlerini aktaran Yalçın, "Sürekli '36 gündür niye imza atılmıyor' diye konuşuldu. Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"İKİNCİDE ANLAŞTIK"

İki kere bir araya geldik, ikincide anlaştık. Şimdi de 'İmza attın mı' diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

KADRO KALİTESİ KONUŞULDU

Siyah-beyazlı hoca görüşmeler sırasında parasal konulardan çok kadro kalitesi ve planlama üzerinde durduğunun altını çizdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"KADROM GÜÇLÜ OLMALI"

Yeni başarılar için güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduğunu aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, "Ben iyi bir kontrattan çok geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerindeydi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"BAŞARIDA HERKESİN EMEĞİ VAR"

Geçen sezon elde edilen başarıda herkesin emeği var. Yeni sezonda da yine hep birlikte başarının peşinden koşacağız.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"POZİTİF HAVANIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli. Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi. Yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"ŞU AN 19 KİŞİYİZ"

Teknik patron Sergen Yalçın, takımın son durumu ve kafasındaki transfer planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

6-7 OYUNCU İSTEDİ

Mevcut kadromuza 6-7 takviye yapılırsa, bizim gelecek sezon için ciddi eksiğimiz olmaz. Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız. 5 Temmuz'da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz" diye konuştu.

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