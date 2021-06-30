Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! İşte görüşmenin perde arkası... (BJK spor haberi)

"POZİTİF HAVANIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"
İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli. Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi. Yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde" dedi.
"ŞU AN 19 KİŞİYİZ"
Teknik patron Sergen Yalçın, takımın son durumu ve kafasındaki transfer planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz.
6-7 OYUNCU İSTEDİ
Mevcut kadromuza 6-7 takviye yapılırsa, bizim gelecek sezon için ciddi eksiğimiz olmaz. Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız. 5 Temmuz'da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz" diye konuştu.