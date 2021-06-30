Salih ‘uçacak’

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın performansı istatistiklere de yansırken, 27 yaşındaki merkez orta sahanın siyah-beyazlılara yapacağı katkı için de ipuçları barındırıyor. Alanyaspor ile 2019-20 sezonunda 34 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistle toplamda 5 gole katkı sağlayan Salih, geçen sezon ise 40 maçta 3 gol ve 7 asistle 10 gole direkt etki etti ve bu anlamda kişisel olarak en iyi sezonunu yaşadı. Bir önceki sezonda kaleye 12 şut çekip, bunlarında 3'ünde isabet sağlayan Uçan, geçen sezon ise bu rakamların çok üzerine çıkarak toplamda 28 şut denemesi gerçekleştirip, 13'ünde kaleyi buldu. Bununla beraber saha içinde 2019- 20 sezonunda 532 pas yapan Uçan, yüzde 80 isabet oranı yakalarken, 2020-21 sezonunda 992 pas verdi ve isabet oranını yüzde 83'e yükseltti.