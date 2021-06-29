Beşiktaş'tan Luuk de Jong yoklaması

Beşiktaş, Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Hollandalı forvet Luuk de Jong için nabız yokladı. İspanya'dan andalucia informacion'un haberine göre Sevilla, 30 yaşındaki Hollandalı golcüye kadrosunda düşünmediğini iletti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetiminin de devreye girdiği ve tecrübeli oyuncu için İspanyol ekibine kiralama teklifi yaptığı belirtildi. 2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Luuk de Jong, geçen sezon 48 resmi maçta oynayıp 9 gol attı.