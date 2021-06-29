Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile masada! Son pazarlıklar yapılıyor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile masada! Son pazarlıklar yapılıyor

Son dakika transfer haberi: Adem Ljajic’le yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta 10 numara arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun yerini Alex Teixeira ile doldurmayı amaçlıyor. Kartal'da yönetim Brezilyalı yıldız ile masaya oturdu. Senelik 3.5 milyon euro isteyen 31 yaşındaki oyuncu ile son pazarlıklar yapılıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile masada! Son pazarlıklar yapılıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile masada! Son pazarlıklar yapılıyor

Son olarak Çin'in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, yıllık ücretini 3,5 milyon euro olarak belirlerken, 3.5 milyon euro da imza parası talep etti. Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile masada! Son pazarlıklar yapılıyor

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeira, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi. 2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncu 73 gol attı.

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