Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Önceliği forvete veren Beşiktaş'ta orta saha arayışları da devam ediyor. Ljajic'le yolları ayırmayı planlayan yönetim, 10 namara mevkisi için aday listesini de genişletiyor.
Önceliği forvete veren Beşiktaş'ta orta saha arayışları da devam ediyor. Ljajic'le yolları ayırmayı planlayan yönetim, 10 namara mevkisi için aday listesini de genişletiyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen son isimse Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis oldu. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki Yunan futbolcu için harekete geçme kararı alan siyah-beyazlıların, menajer Paul Koutsoliakos ile temas kurup oyuncunun şartlarını sorduğu ve görüşme için İstanbul'a davet ettikleri bildirildi.
G.SARAY 3 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ
Beşiktaş yönetiminin önce 1.83 boyundaki futbolcu ile anlaşma zemini arayıp ardından kulübü ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Fortounis için G.Saray 3 milyon euro'luk bir teklif yapmış ancak Olympiakos cephesi rakamı düşük bulmuştu.
Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ise ulaşılamadı. Fortounis, geride bıraktığımız sezon Yunanistan liginde 24 maçta 7 gol, 7 asist üretti.
366
Daha önce Asteras Tripolis ve Kaiserslautern takımlarında da forma giyen Konstantinos Fortounis, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 366 resmi maça çıktı. 83 gol, 89 asist üreten 28 yaşındaki oyuncu, ülkesinin milli takımda ise 54 karşılaşmada oynadı; 9 gol attı.
ARTILARI
Top hakimiyeti iyi
Pasları isabetli
Duran toplarda etkili
Son vuruşları bitirici
Liderlik özelliği var
EKSİLERİ
Çabuk sakatlanıyor
Çabuk yoruluyor
Hızlı değil
İkili mücadelelerde güçsüz
Defansif yönü zayıf