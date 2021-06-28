Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Kartal, orta saha mevkisi için Galatasaray'ın da istediği Konstantinos Fortounis'i gündemine aldı. Oyuncunun menajeri Koutsoliakos görüşme için İstanbul’a çağırıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Önceliği forvete veren Beşiktaş'ta orta saha arayışları da devam ediyor. Ljajic'le yolları ayırmayı planlayan yönetim, 10 namara mevkisi için aday listesini de genişletiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Bu doğrultuda gündeme gelen son isimse Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis oldu. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki Yunan futbolcu için harekete geçme kararı alan siyah-beyazlıların, menajer Paul Koutsoliakos ile temas kurup oyuncunun şartlarını sorduğu ve görüşme için İstanbul'a davet ettikleri bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

G.SARAY 3 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

Beşiktaş yönetiminin önce 1.83 boyundaki futbolcu ile anlaşma zemini arayıp ardından kulübü ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Fortounis için G.Saray 3 milyon euro'luk bir teklif yapmış ancak Olympiakos cephesi rakamı düşük bulmuştu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ise ulaşılamadı. Fortounis, geride bıraktığımız sezon Yunanistan liginde 24 maçta 7 gol, 7 asist üretti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

366

Daha önce Asteras Tripolis ve Kaiserslautern takımlarında da forma giyen Konstantinos Fortounis, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 366 resmi maça çıktı. 83 gol, 89 asist üreten 28 yaşındaki oyuncu, ülkesinin milli takımda ise 54 karşılaşmada oynadı; 9 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

ARTILARI

Top hakimiyeti iyi
Pasları isabetli
Duran toplarda etkili
Son vuruşları bitirici
Liderlik özelliği var

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

EKSİLERİ

Çabuk sakatlanıyor
Çabuk yoruluyor
Hızlı değil
İkili mücadelelerde güçsüz
Defansif yönü zayıf

SON DAKİKA