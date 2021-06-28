Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Konstantinos Fortounis... (BJK spor haberi)

Önceliği forvete veren Beşiktaş'ta orta saha arayışları da devam ediyor. Ljajic'le yolları ayırmayı planlayan yönetim, 10 namara mevkisi için aday listesini de genişletiyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen son isimse Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis oldu. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki Yunan futbolcu için harekete geçme kararı alan siyah-beyazlıların, menajer Paul Koutsoliakos ile temas kurup oyuncunun şartlarını sorduğu ve görüşme için İstanbul'a davet ettikleri bildirildi.



